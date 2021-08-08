Олег Винник поделился новым невероятным фото: "С Вами полетела бы хоть на край света"

Известный украинский певец Олег Винник вновь покорил сердца своих подписчиц в соцсетях.

На своей официальной странице в Инстаграме 48-летний артист опубликовал пару фото, на которых позирует с мечтательным видом на фоне симпатичного белого легкомоторного самолета.

"Сколько бы раз не поднимался в небо, всегда захватывает дух от красоты нашей земли. Любите летать?", - спросил своих фолловером Винник.

Поклонницы исполнителя написали в комментариях, что фото получились очень атмосферными и романтичными, а также отметили, что не прочь полетать с таким красивым мужчиной.

Напомним, что певец Олег Винник является любимчиком среди украинок. Мужчина давно живет в браке с бэк-вокалисткой Таисией Сватко, более известной как Таюне, и вместе с ней воспитывает сына. О том, почему певец не рассказывает о своей личной жизни, Винник рассказал в интервью Дмитрию Гордону.