"Думав не виходити більше на сцену": Олег Винник здивував зізнанням

Співак зазначив, що українці важко перенесли карантин.

Популярний український співак Олег Винник розповів, яке сильний вплив справив на нього локдаун. За його зізнанням, в якийсь момент його так вразили втомлені і тривожні обличчя його шанувальників, що він навіть думав про те, щоб не виходити більше на сцену.

"Коли після тривалого локдауна дозволили перші концерти, вони виявилися дуже складними для мене. Пам’ятаю, як я вперше вийшов на сцену після перерви і побачив зовсім інші обличчя в залі — розгублені, з тривогою — і мені було боляче на це дивитися. Чесно кажучи, я навіть подумував тоді не виходити більше на сцену. Але коли в травні 2021-го ми відновили гастролі, знову побачив публіку, яка була до коронавіруса: танці, кураж, запал. Я так вдячний людям за щиру нестримну любов, яку вони випромінюють, що бачу радісні обличчя, і нехай так буде завжди! Нехай всі будуть щасливі і здорові! "- каже Олег Винник.

Відзначимо, що незабаром співак планує дати два великих сольних концерти в Києві. Вони пройдуть у Палаці "Україна" 24 і 25 листопада.

Раніше Олег Винник коментував для "Телеграфа" своє виступ до Дня Незалежності на "Олімпійському". За його словами, він з великою відповідальністю поставився до виконання пісні, яку йому довірили.