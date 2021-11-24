30 минимальных зарплат за неделю: раскрыты заработки украинских звезд в Instagram

Украинские артистки активно ведут свои страницы в соцсетях, благодаря чему зарабатывают внушительные суммы.

Украинские артисты уже давно зарабатывают не только своими творческими умениями: пением, актерством, танцами — но и на рекламе в своих соцсетях, где за ними следят сотни тысяч, а то и миллионы подписчиков. При чем с учетом того, что некоторые звезды публикуют рекламу едва ли не каждый день — за месяц может выйти довольно внушительная сумма.

"Телеграф" поинтересовался расценками на рекламу в Instagram у известных украинских артисток и подсчитал их примерные заработки.

Злата Огневич

Злата Огневич популярна у рекламодателей

Украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич часто рекламирует различные товары и услуги в своем Instagram. Блог певицы насчитывает 394 тысячи подписчиков, что позволяет артистке неплохо его монетизировать. Стоимость одного рекламного фото-поста в блоге Златы составляет 27 тысяч гривен, что по нынешнему курсу равняется тысяче долларов. Stories потенциальному работодателю обойдется дешевле — 16 тысяч гривен. При этом стоимость фото-поста+stories составит уже 32 тысячи гривен, и столько же будет стоить видео-пост.

Чаще всего певица рекламирует услуги и товары в сфере красоты, продукты питания. Так, на прошлой неделе за один только понедельник в ее stories появилась реклама отеля, спа-салона и магазина пирожных, а уже не следующий день в ее блоге появился пост с фото и видео с рекламой протеина и stories о массажном салоне. Да, рекламные посты и истории в блоге певицы появляются не каждый день, но на основании прошедшей недели можно подсчитать, что недельный заработок певицы в Instagram составляет не менее 100 тысяч гривен в неделю.

Анна Тринчер

У 20-летней актрисы, певицы и блогерши Анна Тринчер в Instagram 1,8 млн подписчиков. Девушка очень популярна среди молодой аудитории и благодаря этому также часто продвигает различную продукцию в своем блоге.

Чаще всего певица рекламирует косметику, медицинские и косметологические клиники, можно в ее блоге встретить и рекламу корма для животных. На прошлой неделе певица активно делилась в блоге событиями из своей жизни: предложением о замужестве и выходом нового клипа, поэтому реклама отошла на второй план. Однако если исходить из того, что обычно у певицы рекламные интеграции в stories появляются практически ежедневно, можно подсчитать и ее доходы. Итак, за обзор в сторис Анна берет 25 тысяч гривен, а вот за фото-пост уже 1800 долларов (около 48 тыс.грн). Таким образом при условии хотя бы одной рекламной стори в день — доход Анны в неделю стартует от 175 тысяч гривен. Кстати, несложно подсчитать, что эта сумма равна почти 30-ти минимальным зарплатам (сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс.грн).

Илона Гвоздева

В Instagram у известной украинской танцовщицы и победительницы шоу "Танцы со звездами" Илоны Гвоздевой 318 тысяч подписчиков. Это внушительная аудитория и артистка использует ее возможности по-максимуму: рекламные интеграции в ее блоге появляются очень часто.

Артистка рекламирует продукты питания, различные развлекательные услуги, продукты питания и товары для детей. Так, на прошлой неделе Гвоздева рекламировала магазин подарков и впечатлений, которому посвятила целый пост, пост с рекламой спа-салона, также у нее было несколько сторис с рекламой косметической продукции.

Илона Гвоздева активно рекламирует различные услуги в своем блоге

Один рекламный пост у артистки стоит 600 долларов (16 тысяч гривен), видео-пост — 750 долларов (20 тыс. грн.), пакет stories — 1000 долларов (27 тыс. грн.). Можно подсчитать, что в неделю, на которой есть 2 рекламных поста и несколько сторис, артистка зарабатывает от 60 тысяч грн.

MamaRika

В блоге у MamaRika 447 тысяч подписчиков

Певица Анастасия Кочетова или MamaRika не так давно родила ребенка и теперь часто рекламирует товары для детей в своем блоге, который насчитывает 447 тысяч подписчиков. Также чаще всего предлагают прорекламировать доставку продуктов, магазины, доставку еды, медицинские клиники.

Фото-пост у певицы стоит 26 тыс. грн., видео-пост — 28 тыс. грн. stories — 15 тыс грн. За неделю у певицы в среднем в блоге появляется один пост и несколько рекламных сторис, а значит ее доход от рекламы в неделю может составлять 70-100 тысяч грн.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько певица Анна Тринчер зарабатывает в TikTok. По ее словам, она получает за один пост TikTok от $800 до $1000-1500.