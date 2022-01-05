Инфоц**анка или реальный бизнес-тренер? Кто такая Елена Блиновская и почему все обсуждают ее интервью Собчак

Елена Блиновская после интервью Ксении Собчак вынуждена справляться с потоком хейта.

Уже несколько дней не утихает шум вокруг интервью Ксении Собчак с российским блогером и автором "Марафона желаний" Еленой Блиновской. Свой марафон Блиновская создала на основе методик знаменитого коуча Тони Роббинса, и за несколько лет его действительно прошли тысячи человек, оставив как негативные, так и положительные отзывы.

Ксения Собчак в своем интервью поговорила с Блиновской об истории ее успеха, заработке и принципах работы. Однако вместо положительного пиара Блиновская в результате интервью получила огромную волну хейта, поскольку во время записи вела себя несколько грубо, а порой даже агрессивно.

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская — российский спикер, блогер, автор и ведущая популярного марафона личностного роста "Марафон желаний". Как указано на сайте проекта, марафон желаний — это 4-недельный онлайн тренинг с индивидуальной проверкой заданий. На марафон, как отмечает Елена, оставили более 250 тысяч отзывов.

Елена Блиновская называет себя успешной бизнес-вумен

Елена Блиновская

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По словам самой Блиновской, в ее методе нет ничего экстраординарного и опирается она в нем исключительно на психологию. Однако вряд ли психология как наука оперирует такими терминами, как "Вселенная", "эра Водолея" и "сердечная чакра", которые использует Блиновская.

Марафон желаний Блиновской: отзывы

На марафон желаний Елены Блиновской можно найти множество отзывов, как положительных, так и резко негативных. Разумеется, в рекламе на сайте марафона собраны исключительно позитивные отклики: люди отмечают, что марафон помог им осознать свои истинные желания, кому-то он помог забеременеть, а у других даже исцелил их родных и близких.

Однако если зайти на популярный в интернете сайт отзывов irecommend, то можно найти и менее восторженные отклики. Так, прошедшие марафон отмечают, что в заданиях марафона "много воды", а содержание материала абсолютно не соответствует его стоимости.

"Задания: Елена наговаривает голосом несколько аудио, скидывает пару мотивирующих картинок из интернета, дает нехитрое задание. Вроде выбросить 60 вещей или оставить колесо жизненного баланса. В самих аудио куча воды, получасовые рассказы о чудесах мотивации и тд", — гласит один из отзывов на сайте.

Интервью Ксении Собчак и Елены Блиновской

Ксения Собчак, которая неделей ранее выпустила большой видеоразбор об инфоцыганах, куда включила таких популярных персон как Регину Тодоренко и Гусейна Гасанова, на волне хайпа выпустила и записанное ранее интервью с Еленой Блиновской, в котором последняя предстала в довольно невыгодном свете. Несмотря на то, что этим летом Собчак сама провела вечеринку по случаю дня рождения Блиновской, в интервью она не побоялась задавать блогерше прямолинейные вопросы, касающиеся ее деятельности, образования и денег.

Инфоцыгане — люди, которые продают курсы, тренинги, книги и другие обучающие материалы, не несущие никакой реальной ценности

Стоит отметить, что на интервью Блиновская вела себя довольно нервно: женщина часто срывалась на крик, уходила от ответа, а порой даже откровенно грубила Собчак. Так, в какой-то момент на слова журналистки о ее марафоне Блиновская заявила: "Я тебе сейчас в рожу плюну!". После этого женщина заявила журналистке, что обиделась на нее, а когда Собчак попыталась к ней обратиться, начала громко "лялякать", закрыв уши руками и заявив, что она "ребенок". Также ведущая нередко просто отмалчивалась вместо ответов на вопросы и в целом вела себя довольно-таки странно.

В комментариях многие пользователи отметили, что такое поведение абсолютно не соответствует образу "просвещенного коуча и психолога" и заявили, что Блиновская сама себе сделала антирекламу.

"Не ожидала, что Блиновская такая недалекая, инфантильная и нелепая! Ксения разнесла ее в пух и прах! ", "Вот досмотрела до конца, и теряюсь даже, какой "перл" выделить? "Плюну в рожу", муть с 10 дипломами на основе экономического образования, неожиданный истерический плач, зависание в паузах или невнятные ответы про фильм?!? Одно лучше другого. Человек который заявляет "я вселенная", "я в балансе и в гармонии", "у меня все хорошо" не может вести себя как истеричная хабалка. Да у неё букет из комплексов и страхов… Короче, здесь все понятно", "Хочу выразить свою благодарность Ксении Анатольевне за это интервью, которое показало Блиновскую как человека, который собрал поверхностно все методики успешного успеха и воплотила с помощью своего шоу, наши люди слишком часто хотят ничего не делать и быть успешными, богатыми и красивыми. В жизни нету волшебной пилюли от всех невзгод и наших ошибок в прошлом", "Агрессивная, манерная, грубая женщина, лишенная интеллигентности и интеллекта. Жалко, что сегодня такие кумиры. Интервью Ксении просто как зеркало для Блиновской. Отличная журналистская работа", — отметили пользователи в комментариях под видео.

Реакция Блиновской на скандал вокруг интервью с Собчак

После разгоревшегося вокруг интервью скандала Елена Блиновская отреагировала на него в своем Инстаграм. Женщина опубликовала сторис, в котором написала, что может себе позволить делать все, что она хочет.

"Танцую пьяная. "Плюю в рожу". Вообще… Веду себя как хочу!" — заявила женщина.

Также Блиновская раскритиковала Ксению Собчак, заявив, что на интервью она вела себя не профессионально, а также выступала пассивным агрессором.

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