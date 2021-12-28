Украинцы VS. "Эмили в Париже": в компании Netflix отреагировали на вспыхнувший скандал

Представители компании пообещали более тесно сотрудничать с Украиной в будущем во избежание повторения подобных инцидентов

Несколько последних дней украинцы возмущаются весьма неверному и стереотипному образу украинки, который показали создатели сериала "Эмили в Париже". Скандал произошел после выхода второго сезона истории на стриминге Netflix.

Как сообщает "DEV.Украина", пообещавший подать на компанию в суд глава Минкульта Александр Ткаченко весьма оперативно получил ответ от создателей сериала.

По словам министра, это послание можно охарактеризовать как весьма дипломатичное. Помимо благодарности за ответную связь, в компании также подчеркнули желание избегать подобных неприятных ситуаций в будущем.

"Об обеспокоенности украинских зрителей изображением украински услышали", — помимо прочего рассказал Александр Ткаченко.

Кадр из "Эмили в Париже" с героиней-украинкой

В дополнение к этому министр сказал, что они с Netflix договорились о более тесном сотрудничестве на 2022 год. Это якобы и должно предотвратить любое перекручивание образа украинцев в иностранных лентах.

По мнению Ткаченко, даже художественная выдумка, которой и является причина скандала, позволяет украинцам высказывать свое недовольство по этому поводу. Чиновник надеется, что в будущем киносоздатели будут обязательно консультироваться с Украиной, чтобы не создавать у иностранцев ложного впечатления о нашей стране.

Напомним, что причина негодования многих украинцев заключается в том, каким в "Эмили в Париже" показали образ нашей соотечественницы, проживающей во Франции. Мало того, что девушку Петру изобразили весьма недалекой и боящейся депортации, на нее еще и повесили кражу вещей из магазина. Разумеется, многим украинским зрителям такой поворот событий не понравился.