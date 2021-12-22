Второй сезон "Эмили в Париже": где смотреть новые серии и что в них покажут
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Во втором сезоне поклонники сериала увидят еще больше приключений
Фанаты американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже" смогут увидеть второй сезон уже в среду, 22 декабря. Создатели сериала обещают показать в новых сериях еще больше развлечений, модных нарядов и промахов главной героини, роль которой исполняет актриса Лили Коллинз.
О чем сериал "Эмили в Париже"
Сериал рассказывает историю молодой американки Эмили, которая переехала в Париж. Первые 10 серий, которые вышли на экраны в октябре 2020 года, рассказывали о том, как маркетолог из Чикаго Эмили Купер получила должность мечты в столице Франции, и ей пришлось перебраться из Чикаго в Европу. Здесь девушка начинает новую жизнь, в которой приходится найти баланс между работой, друзьями и отношениями.
Во втором сезоне история расскажет, как Эмили постепенно осваивается в Париже, но последствия страстной ночи грозят обернуться новыми неприятностями.
Где и когда смотреть второй сезон "Эмили в Париже"
Второй сезон сериала состоит из 10 серий, которые появились стриминг-сервисе Netflix 22 декабря 2021 года.
Трейлер второго сезона "Эмили в Париже":
Ранее "Телеграф" рассказывал, где и как можно посмотреть второй сезон сериала "Ведьмак", который вышел 17 декабря.
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