"Позор, требуем извинений!": сеть в гневе из-за образа украинки-воровки в популярном сериале Netflix (видео)

Сеть негодует, как стереотипно показали украинку

На днях на стриминговом сервисе Netflix вышел второй сезон популярного американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже" (Emily in Paris). Создатели шоу обещали рассказать о главной героине Эмили Купер, роль которой исполняет англо-американская актриса Лилли Коллинз, ее приключениях, новых знакомствах и, конечно же, курьезных ситуациях.

Поклонники сериала, в том числе украинские, уже просмотрели все 10 серий сезона. Особое внимание было уделено четвертой серии, где с Эмили случается неприятная ситуация. Ее однокурсница Петра из Киева, с которой Эмили изучает французский язык, ворует вещи из магазина и не видит в этом ничего плохого.

"Беги!", — кричит Петра, когда девушки выбегают из бутика.

Кадры из 4 серии второго сезона сериала "Эмили в Париже"

Кадры из 4 серии второго сезона сериала "Эмили в Париже"

В свою очередь Эмили говорит, что это неправильно и вещи нужно вернуть обратно. "Ты что, с ума сошла?! Я же не могу этого сделать. Меня за это депортируют", — отвечает ей украинка.

Кадры из 4 серии второго сезона сериала "Эмили в Париже"

Кадры из 4 серии второго сезона сериала "Эмили в Париже"

В сети украинцы возмущены подобной стереотипностью. "Это досадно и недостойно изображать так украинцев в сериале! Дешевая пародия на качественное кино!", "Планировала смотреть, но не буду. Поняла, каким дном является этот сериал, и что он транслирует в массы. Насмотрятся иностранцы такого, а потом будут бросать взглядами и будут волноваться, у них ли ничего не украли украинцы в компании", — пишут в комментариях к анонсу второго сезона на странице украиноязычного Netflix в Facebook.

О ситуации в своем Telegram-канале также высказался министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве…. В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть", — написал политик. Кроме этого, Ткаченко намерен направить текст с замечаниями в офис Netflix.

С популяризацией украинской культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших деятелях искусства и не только. Как отмечает министр культуры Украины, стоит помнить про всемирно известную дирижершу Оксану Лынив, теннисистку Элину Свитолину, певицу Джамалу, дизайнера Виту Кин. Но есть и такие ситуации, за которые Украине стыдно.

Например, в октябре этого года украинские дизайнеры приняли участие в проекте российского журнала ELLE. На восьмом году войны с Россией наши "художники" присоединились к теме "дружбы народов". Тогда редакцию российского глянца обвинили в лицемерии, а украинских деятелей моды раскритиковали.

Кроме этого, к сожалению, многие украинцы считают, что шоу-бизнес и спорт "вне политики". Отношение в стиле "какая разница" продемонстрировав недавно экс-футболист сборной Украины Алексей Гай, который перешел в российский клуб "согласно своим принципам и взглядам".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и как можно посмотреть второй сезон сериала "Ведьмак", который вышел 17 декабря.