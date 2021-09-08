Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз вышла замуж: первые свадебные фото

Актриса поделилась первыми снимками со свадьбы с Чарли Макдауэллом.

Свадебный бум среди знаменитостей продолжается. Вслед за Анной Фэрис, замуж вышла и звезда сериала "Эмили в Париже", англо-американская актриса Лили Коллинз.

Радостной новостью и первыми снимками со свадьбы 32-летняя знаменитость поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Избранник актрисы — 38-летний режиссер Чарли Макдауэлл, сын британского актера Малкольма Макдауэлла.

Пара связала себя узами брака еще 4 сентября. И вот спустя несколько дней Лили решила рассказать о своем новом "статусе" жены своим поклонникам, показав несколько снимком с торжества. Для церемонии бракосочетания актриса выбрал длинное белое кружевное платье со шлейфом и длинными рукавами, а вместо фаты она накинула белую кружевную мантию с капюшоном. Чарли на свадьбу надел классический костюм темно-коричневого цвета.

"Никогда не была более счастливой" — пишет Коллинз.

Отметим, что как для Чарли, так и для Лили этот брак стал первым.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинские звезды тоже не "отстают" по количеству сыгранных свадеб. 28 августа на берегу Днепра связали себя узами брака актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда. Также, актриса Ирина Горбачева сыграла тайную свадьбу с украинским певцом, солистом группы "Агонь" Антоном Савлеповым.