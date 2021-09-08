Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вийшла заміж: перші весільні фото

Актриса поділилася першими знімками з весілля з Чарлі Макдауеллом.

Весільний бум серед знаменитостей триває. Слідом за Анною Феріс, заміж вийшла і зірка серіалу "Емілі в Парижі", англо-американська актриса Лілі Коллінз.

Радісною новиною і першими знімками з весілля 32-річна знаменитість поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Обранець акторки — 38-річний режисер Чарлі Макдауелл, син британського актора Малкольма Макдауелла.

Пара зв’язала себе тенетами шлюбу ще 4 вересня. І ось через кілька днів Лілі вирішила розповісти про свій новий "статус" дружини своїм шанувальникам, показавши кілька знімком з весілля. Для церемонії одруження актриса обрала довге біле мереживне плаття зі шлейфом і довгими рукавами, а замість фати вона накинула білу мереживну мантію з капюшоном. Чарлі на весілля надів класичний костюм темно-коричневого кольору.

"Ніколи не була щасливішою" — пише Коллінз.

Відзначимо, що як для Чарлі, так і для Лілі цей шлюб став першим.

Раніше, "Телеграф" писав, що українські зірки теж не "відстають" за кількістю зіграних весіль. 28 серпня на березі Дніпра зв’язали себе тенетами шлюбу актори Дмитро Сова і Даша Легейда. Також, актриса Ірина Горбачова зіграла таємне весілля з українським співаком, солістом групи "Агонія" Антоном Савлепова.