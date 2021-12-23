"У человека есть фундаментальное право": бывший футболист сборной Украины объяснил свой переезд в Россию во время войны (видео)

Экс-футболист считает, что спорт должен объединять людей.

Бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины, а ныне тренер "Черноморца" Алексей Гай, который так и не сумел толком ответить на вопрос "Чей Крым?", объяснил, почему отправился выступать в Россию во время войны на Донбассе.

Соответствующее видео появилось на Youtube-канале "Пряма червона".

Гай, отвечая на вопрос о своем переходе в краснодарскую "Кубань" в 2016 году, отметил, что сделал этот выбор из-за отсутствия других предложений. Также Алексей заявил, что перешел в российский клуб согласно своим принципам и взглядам, а также не жалеет об этом трансфере.

"Вы знаете, у человека есть фундаментальное право — право выбора. И никто не может его заставить поступить так или иначе. У человека есть свои принципы, свои взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не заставляет, никто никого не обвиняет. Я сделал свой выбор", — заявил Гай.

Смотреть видео комментария Гая с 46:34:

Отметим, в "Кубань" Гай перебрался в августе 2016 года на правах свободного агента. До этого украинец выступал за азербайджанскую "Габалу". После двух лет в России Гай вернулся в Украину, где его "приютили" в донецком "Олимпике". Там игрок завершил футбольную карьеру. К слову, Алексей успел провести 29 матчей за сборную Украины, отметившись одним голом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский футболист Сергей Кравченко оскандалился высказыванием об оккупированном Донецке.