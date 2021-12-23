"Чей Крым? Наш": бывший игрок сборной Украины разозлил украинцев (видео)

Экс-футболист "Шахтера" оскандалился.

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Алексей Гай, который на данный момент работает помощником главного тренера в одесском "Черноморце", не сумел толком ответить на вопрос о принадлежности временно оккупированного Россией Крыма.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Пряма червона".

В самом конце эфира ведущий ("Фоззи") задал простой вопрос участникам последнего выпуска — спортивному директору "Вереса" Вячеславу Шевчуку и Гаю, однако полноценный ответ получил лишь от одного экс-футболиста "Горняков". Шевчук на вопрос "Чей Крым?" тут же ответил: "Украинский". А вот Гай решил пойти другим путем и пошутил: "А чей? Наш".

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Пользователи сети раскритиковали Гая за подобный ответ, который ассоциируется с одним из российских лозунгов аннексии полуострова. К слову, один из пользователей предположил, что Алексей не может сказать того, что думает на самом деле, ведь у него в Донецке остались родственники.

Пользователи сети раскритиковали позицию Алексея Гая по Крыму

Добавим, что уже во время войны на Донбассе Алексей поехал выступать в РФ, где с 2016 по 2018 года защищал цвета "Кубани". Примечательно, что Гай сыграл 29 матчей в футболке сборной Украины и даже забил один гол за национальную команду.

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