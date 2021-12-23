"Чий Крим? Наш": колишній гравець збірної України розлютив українців (відео)

Ексфутболіст "Шахтаря" оскандалився.

Колишній півзахисник "Шахтаря" та збірної України Олексій Гай, який на цей час працює помічником головного тренера в одеському "Чорноморці", не зумів відповісти на питання про належність тимчасово окупованого Росією Криму.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі "Пряма червона".

Наприкінці ефіру ведучий ("Фоззі") поставив просте запитання учасникам останнього випуску — спортивному директору "Вереса" В’ячеславу Шевчуку та Гаю, проте повноцінну відповідь отримав лише від одного ексфутболіста "Гірників". Шевчук на запитання "Чий Крим?" одразу відповів: "Український". А ось Гай вирішив піти іншим шляхом і пожартував: "А чий? Наш".

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Користувачі мережі розкритикували Гая за подібну відповідь, яка асоціюється з одним із російських гасел анексії півострова. До речі, один із користувачів припустив, що Олексій не може сказати того, що думає насправді, адже в нього залишилися родичі в окупованому Донецьку.

Користувачі мережі розкритикували позицію Олексія Гая щодо Криму

Додамо, що вже під час війни на Донбасі Олексій поїхав виступати у РФ, де з 2016 до 2018 року захищав кольори "Кубані". Примітно, що Гай зіграв 29 матчів у футболці збірної України та навіть забив один гол за національну команду.

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