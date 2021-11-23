Скандальний Шевчук отримав посаду в українському клубі

Ексфутболіст став працівником рівненського клубу.

Колишній захисник "Шахтаря" та збірної України В’ячеслав Шевчук, який нещодавно згадав свою п’яну "пригоду" у Києві, отримав посаду у футбольному клубі "Верес".

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

"Володар Кубка УЄФА В’ячеслав Шевчук – працюватиме на посаді спортивного директора народного клубу "Верес"! Сьогодні фахівця офіційно представили громадськості на стадіоні "Авангард" у Рівному", — говорить повідомлення від пресслужби рівненської команди.

Шевчук встиг пограти за "Поділля", "Металург" (Запоріжжя), "Металург" (Донецьк), російський "Шинник", "Дніпро" та "Шахтар". Він встиг зіграти 56 матчів за збірну України. Ярослав є семиразовим чемпіоном України з футболу, 5 разів він вигравав Кубок та тричі Суперкубок країни. Після завершення кар’єри Шевчук отримав тренерський диплом PRO УЄФА та працював наставником "Шахтаря" U-17, а також донецького "Олімпіка". Крім того, він встиг попрацювати футбольним експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Після скандалу з затриманням у Києві Шевчук вибачився перед громадськістю та звільнився.

Додамо, що колишній спортивний директор "Вереса" Орест Баль залишився в системі клубу і працюватиме на посаді заступника генерального директора.

Раніше Шевчук пояснив скандальні витівки Євгена Селезньова.