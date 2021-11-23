Рус

Скандальний Шевчук отримав посаду в українському клубі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
26
В’ячеслав Шевчук став спортивним директором "Вереса" Новина оновлена 23 листопада 2021, 13:02
В’ячеслав Шевчук став спортивним директором "Вереса"

Ексфутболіст став працівником рівненського клубу.

Колишній захисник "Шахтаря" та збірної України В’ячеслав Шевчук, який нещодавно згадав свою п’яну "пригоду" у Києві, отримав посаду у футбольному клубі "Верес".

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

"Володар Кубка УЄФА В’ячеслав Шевчук – працюватиме на посаді спортивного директора народного клубу "Верес"! Сьогодні фахівця офіційно представили громадськості на стадіоні "Авангард" у Рівному", — говорить повідомлення від пресслужби рівненської команди.

Шевчук встиг пограти за "Поділля", "Металург" (Запоріжжя), "Металург" (Донецьк), російський "Шинник", "Дніпро" та "Шахтар". Він встиг зіграти 56 матчів за збірну України. Ярослав є семиразовим чемпіоном України з футболу, 5 разів він вигравав Кубок та тричі Суперкубок країни. Після завершення кар’єри Шевчук отримав тренерський диплом PRO УЄФА та працював наставником "Шахтаря" U-17, а також донецького "Олімпіка". Крім того, він встиг попрацювати футбольним експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Після скандалу з затриманням у Києві Шевчук вибачився перед громадськістю та звільнився.

Додамо, що колишній спортивний директор "Вереса" Орест Баль залишився в системі клубу і працюватиме на посаді заступника генерального директора.

Раніше Шевчук пояснив скандальні витівки Євгена Селезньова.

Теги:
#Футбол #В'ячеслав Шевчук #ФК Верес
Скільки коштує у шахраїв полонений боєць?
Україна
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки коштує у шахраїв полонений боєць?
"Ваш син у полоні – повернемо за викуп" – як шахраї намагаються заробити на почуттях близьких
Дата публікації
Категорія
Карантин в Україні
На фініші "червоної" зони: де в Україні послаблять карантин та які запровадять обмеження
Дата публікації
Категорія
Україна може отримати від Штатів міномети, ракети та гелікоптери
В Україну на тлі загрози вторгнення РФ зібралися військові радники США: що відомо
Дата публікації
Категорія
Згорілий автобус
Півсотні туристів згоріли в автобусі живцем: з’явилися перші фото та подробиці аварії в Болгарії
Дата публікації
Категорія
Ганиченко про нову хвилю COVID-19
Нова хвиля коронавірусу відбудеться незабаром: аналітик озвучив прогноз для України