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"Трохи випив, менше пляшки": Шевчук згадав той самий день народження "Шахтаря" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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В’ячеслав Шевчук Новина оновлена 04 листопада 2021, 19:17
В’ячеслав Шевчук

Колишній футболіст зізнався, що з алкоголю п’є лише вино.

Екс-захисник "Шахтаря" та збірної України В’ячеслав Шевчук згадав той самий вечір святкування ювілею "Шахтаря", після якого він був затриманий поліцією.

Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

Під час розмови співрозмовники запропонували Шевчуку випити спиртне, проте він відразу відмовив, адже п’є лише червоне чи біле вино. В’ячеслав зазначив, що вся Україна це знає після того, як він відзначив день народження "Шахтаря". Колишній футболіст розповів, що того злощасного вечора випив менше пляшки вина, при цьому нічого не ївши.

"Вся країна знає, що я люблю пити червоне вино, на день "Шахтаря" як я його скуштував. Хоча того дня я пив біле, можливо, воно так і зайшло сильно. До речі, трохи випив, менше пляшки. Я люблю червоне вино, я навіть винні пробки збираю, а пив того вечора Совіньйон-блан", — розповів футболіст.

Нагадаємо, у травні 2021 року поліція Києва затримала Шевчука за п’яну їзду. В’ячеслав їхав додому зі святкування 85-річчя ФК "Шахтар". Пізніше він вибачився та звільнився з ТК "Футбол", де працював експертом, відзначивши свою негідну поведінку.

Раніше Шевчук пояснив скандальні вчинки Євгена Селезньова.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #В'ячеслав Шевчук
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