"Немного выпил, меньше бутылки": Шевчук вспомнил тот самый день рождения "Шахтера" (видео)

Бывший футболист, признался, что из алкоголя пьет только вино.

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук вспомнил тот самый вечер празднования юбилея "Шахтера", после которого он оказался задержанным полицией.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

Во время разговора собеседники предложили Шевчуку выпить, однако он тут же отверг спиртное, ведь пьет только красное или белое вино. Затем Вячеслав отметил, что вся Украина это знает после того, как он отметил день рождения "Шахтера". Бывший футболист поведал, что в тот злополучный вечер выпил меньше бутылки вина, при этом ничего не кушая.

"Вся страна знает, что я люблю пить красное вино, на день "Шахтера" как я его попробовал. Хотя в тот день я пил белое, может быть, оно так и зашло сильно. Кстати, немного выпил, меньше бутылки. Я люблю красное вино, я даже винные пробки собираю, а пил в тот вечер Совиньон-блан", — рассказал футболист.

Напомним, в мае 2021 года полиция Киева задержала Шевчука за пьяную езду. Вячеслав ехал домой с празднования 85-летия ФК "Шахтер". Позже он извинился и уволился с ТК "Футбол", где работал экспертом, отметив свое недостойное поведение.

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