"П’ять секунд клемане його": Шевчук пояснив витівки Селезньова (відео)

Колишній футболіст пояснив скандальні витівки колеги.

Екс-захисник "Шахтаря" та збірної України В’ячеслав Шевчук прокоментував скандали за участю форварда "Минаю" Євгена Селезньова, якому останнім часом не щастить з реалізацією моментів у чемпіонаті УПЛ.

Про це Шевчук розповів під час інтерв’ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

Шевчук зазначив, що Селезньов і мухи не образить, адже всередині він добрий, а всі скандали, що з ним відбуваються, це необдумані рішення.

"Я вам скажу чесно. Селя (Селезньов) всередині ну дуже добрий. П’ять секунд клемане його, що він навіть сам не розуміє: "Що я зробив?".

Додамо, що нещодавно Селезньов пояснив, чому він просив захисника "Динамо" Олександра Караваєва вийти на вулицю поговорити без камер під час матчу чемпіонату України. Також Євген розповів, що хотів піти з "Минаю" після відставки Василя Кобіна. Кобін зізнався, що це він привів Селезньова в закарпатський клуб, попри скандал у "Колосі" (Євгенія звинуватили у порушенні режиму та розірвали контракт).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Селезньов примудрився промазати по порожніх воротах у грі з "Десною" (0:0).