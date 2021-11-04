"П’ять секунд клемане його": Шевчук пояснив витівки Селезньова (відео)
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Колишній футболіст пояснив скандальні витівки колеги.
Екс-захисник "Шахтаря" та збірної України В’ячеслав Шевчук прокоментував скандали за участю форварда "Минаю" Євгена Селезньова, якому останнім часом не щастить з реалізацією моментів у чемпіонаті УПЛ.
Про це Шевчук розповів під час інтерв’ю на YouTube-каналі "Пряма червона".
Шевчук зазначив, що Селезньов і мухи не образить, адже всередині він добрий, а всі скандали, що з ним відбуваються, це необдумані рішення.
"Я вам скажу чесно. Селя (Селезньов) всередині ну дуже добрий. П’ять секунд клемане його, що він навіть сам не розуміє: "Що я зробив?".
Додамо, що нещодавно Селезньов пояснив, чому він просив захисника "Динамо" Олександра Караваєва вийти на вулицю поговорити без камер під час матчу чемпіонату України. Також Євген розповів, що хотів піти з "Минаю" після відставки Василя Кобіна. Кобін зізнався, що це він привів Селезньова в закарпатський клуб, попри скандал у "Колосі" (Євгенія звинуватили у порушенні режиму та розірвали контракт).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Селезньов примудрився промазати по порожніх воротах у грі з "Десною" (0:0).
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