"Просився зі мною за стіл, а тепер рот відкриває": Селезньов виговорився про конфлікт з Караваєвим (відео)

Скандальний футболіст пояснив свою суперечку з Олександром Караваєвим.

Український футболіст "Минаю" Євген Селезньов, який все ще націлений на підкорення бомбардирського рекорду в чемпіонаті України, розповів про свій конфлікт під час матчу "Динамо" — "Минай" (2:0) в УПЛ.

Своїми думками щодо цього Євген поділився в інтерв’ю на YouTube-каналі SportArena.

Під час поєдинку, який відбувся ще влітку, Селезньов та Караваєв посварилися на полі та в підтрибунному приміщенні.

Селезньов, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що Караваєв хотів із ним щось з’ясувати лише на камеру, а ось без представників ЗМІ вирішити суперечку не захотів.

"Щоб мені щось дитина розповідала...Караваєв просився зі мною за стіл сісти поруч, а тепер ще рот відкриває. Ну, ти що? Чому Буяльський цього не робить? Починає щось бігати, кричати, щось розповідати. Що ти бігаєш? Що ти розповідаєш? Ти взагалі хто?" — заявив Селезньов.

Раніше колишній тренер "Минаю" Василь Кобін розповів про те, як Селезньов опинився у закарпатській команді. Євген досі не може забити гол в цьому сезоні УПЛ, хоча моменти для цього є.