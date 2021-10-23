"Вся країна від нього відмовилася": Кобін розповів, як прихистив Селезньова (відео)

В "Минаї" були шоковані ідеєю запрошення Євгена Селезньова.

Колишній головний тренер "Миная" Василь Кобін розповів про те, як скандальний український футболіст Євген Селезньов, який до цих пір націлений на бомбардирський рекорд в чемпіонаті України, перебрався в закарпатську команду.

Про це Кобін розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі BurBuzz.

Василь зазначив, що це він був ініціатором даного переходу, і ця ідея викликала у керівництва шок. Також Кобін не заперечував, що оточення Селезньова зіграло роль в даному трансфері. Тренер відзначив, що у Селезньова приголомшливі бомбардирські навички — самовіддача на полі і націленість на голи, що переважує всі скандальні історії навколо футболіста.

"Від нього ж вся країна відмовилася, тренери не хотіли з ним працювати. Той конфлікт, який у нього був в "Колосі" (футболіста звинуватили в порушенні режиму на турецькому зборі, — прим. ред.), теж не додав йому хороших фарб", — заявив Кобін.

Відзначимо, після переходу в "Минай" Селезньов поки не забивав, але запам’ятався неймовірним промахом в матчі проти "Десни". До слова, Кобіна на посту головного тренера команди змінив Ігор Леонов. Зараз закарпатський колектив йде на 13-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши всього 7 очок після 10 турів.