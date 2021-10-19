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"Пенальті не дають": Селезньов поскаржився на відсутність гольових моментів для рекорду (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Євген Селезньов Новина оновлена 19 жовтня 2021, 18:23
Євген Селезньов

Скандальному футболістові не вистачає всього 8 м’ячів.

Відомий український футболіст Євген Селезньов, який в 11-му турі УПЛ не зумів влучити по порожніх воротах, все ще сподівається побити бомбардирський рекорд в чемпіонаті України.

Про це нападник "Миная" розповів в коментарі для YouTube-каналу "Муха".

Форвард зазначив, що вже думає про завершення кар’єри, а його від цього утримує в тому числі і можливість побити рекорд. Однак поліпшити досягнення легендарних нападників "Динамо" Максима Шацьких і Сергія Реброва не так просто, адже судді не дають пенальті. Крім того, нещодавно гравець був дискваліфікований на 2 матчі за свій жест в адрес вболівальників "Ворскли".

"Хочеться рекорд побити. Чи не закінчу кар’єру поки не поб’ю його? Роблю все можливе. Залишилося вісім голів. То пенальті не дають, то немає моментів, то дві гри дискваліфікації дали, — заявив Селезньов.

Нагадаємо, в списку кращих бомбардирів в історії чемпіонату України лідирують Ребров і Шацьких, які настріляли в ворота суперників по 123 голи. Селезньов з 116 забитими м’ячами йде на третій позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс-гравець "Шахтаря" став головним тренером "Минаю".

Теги:
#Футбол #Євген Селезньов #ФК Минай
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