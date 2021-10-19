"Пенальти не дают": Селезнев пожаловался на отсутствие голевых моментов для рекорда (видео)

Скандальному футболисту не хватает всего 8 мячей.

Известный украинский футболист Евгений Селезнев, который в 11-м туре чемпионата Украины не сумел попасть по пустым воротам, все еще надеется побить бомбардирский рекорд в чемпионате Украины.

Об этом нападающий "Миная" рассказал в комментарии для YouTube-канала "Муха".

Форвард отметил, что уже думает о завершении карьеры, а его от этого удерживает в том числе и возможность побить рекорд. Однако улучшить достижение легендарных нападающих "Динамо" Максима Шацких и Сергея Реброва не так просто, ведь судьи не дают пенальти. Кроме того, недавно игрок был дисквалифицирован на 2 матча за свой жест в адрес болельщиков "Ворсклы".

"Хочется рекорд побить. Не закончу карьеру пока не побью его? Делаю все возможное. Осталось восемь голов. То пенальти не дают, то нет моментов, то две игры дисквалификации дали, – заявил Селезнев.

Напомним, в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины лидируют Ребров и Шацких, которые настреляли в ворота соперников по 123 гола. Селезнев со 116 забитыми мячами идет на третьей позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-игрок "Шахтера" стал главным тренером "Миная".