"Вся страна от него отказалась": Кобин рассказал, как приютил Селезнева (видео)

В "Минае" были шокированы идеей приглашения Евгения Селезнева.

Бывший главный тренер "Миная" Василий Кобин поведал о том, как скандальный украинский футболист Евгений Селезнев, который до сих пор нацелен на бомбардирский рекорд в чемпионате Украины, перебрался в закарпатскую команду.

Об этом Кобин рассказал в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

Василий отметил, что это он был инициатором данного перехода, и эта идея вызвала у руководства шок. Также Кобин не отрицал, что окружение Селезнева сыграло роль в данном трансфере. Тренер отметил, что у Селезнева потрясающие бомбардирские навыки — самоотдача на поле и нацеленность на голы, что перевешивает все скандальные истории вокруг футболиста.

"От него же вся страна отказалась, тренеры не хотели с ним работать. Тот конфликт, который у него был в "Колосе" (футболиста обвинили в нарушении режима на турецком сборе, — прим. ред.), тоже не добавил ему красок", — заявил Кобин.

Отметим, после перехода в "Минай" Селезнев пока не забивал, но запомнился невероятным промахом в матче против "Десны". К слову, Кобина на посту главного тренера "Миная" сменил Игорь Леонов. Сейчас команда идет на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав всего 7 очков после 10 туров.