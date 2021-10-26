Укр

"Просился со мной за стол, а теперь рот открывает": Селезнев высказался о конфликте с Караваевым (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Караваев и Евгений Селезнев Новость обновлена 26 октября 2021, 15:43
Александр Караваев и Евгений Селезнев

Скандальный футболист объяснил свою перепалку с Александром Караваевым.

Украинский футболист "Миная" Евгений Селезнев, который все еще нацелен на покорение бомбардирского рекорда в чемпионате Украины, рассказал о своем конфликте во время матча "Динамо" — "Минай" (2:0) в УПЛ.

Своими мыслями по этому поводу Евгений поделился в интервью на YouTube-канале SportArena

Во время поединка, который состоялся еще летом, Селезнев и Караваев повздорили на поле и в подтрибунном помещении. 

Селезнев, комментируя эту ситуацию, отметил, что Караваев хотел с ним что-то выяснить только на камеру, а вот без представителей СМИ решить спор не захотел. 

"Чтобы мне что-то ребенок рассказывал…Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Ну, ты что? Почему Буяльский этого не делает? Начинает что-то бегать, кричать, что-то рассказывать. Что ты бегаешь? Что ты рассказываешь? Ты вообще кто?" — заявил Селезнев.

Ранее бывший тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о том, как Селезнев оказался в закарпатской команде. Евгений до сих пор не может забить гол в текущем сезоне УПЛ, хотя моменты для этого есть.

Теги:
#Футбол #УПЛ #Евгений Селезнев #Александр Караваев #ФК Минай
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