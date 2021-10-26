"Просился со мной за стол, а теперь рот открывает": Селезнев высказался о конфликте с Караваевым (видео)

Скандальный футболист объяснил свою перепалку с Александром Караваевым.

Украинский футболист "Миная" Евгений Селезнев, который все еще нацелен на покорение бомбардирского рекорда в чемпионате Украины, рассказал о своем конфликте во время матча "Динамо" — "Минай" (2:0) в УПЛ.

Своими мыслями по этому поводу Евгений поделился в интервью на YouTube-канале SportArena.

Во время поединка, который состоялся еще летом, Селезнев и Караваев повздорили на поле и в подтрибунном помещении.

Селезнев, комментируя эту ситуацию, отметил, что Караваев хотел с ним что-то выяснить только на камеру, а вот без представителей СМИ решить спор не захотел.

"Чтобы мне что-то ребенок рассказывал…Караваев просился со мной за стол сесть рядом, а теперь еще рот открывает. Ну, ты что? Почему Буяльский этого не делает? Начинает что-то бегать, кричать, что-то рассказывать. Что ты бегаешь? Что ты рассказываешь? Ты вообще кто?" — заявил Селезнев.

Ранее бывший тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о том, как Селезнев оказался в закарпатской команде. Евгений до сих пор не может забить гол в текущем сезоне УПЛ, хотя моменты для этого есть.