"Цар-промах": Селезньов знову не влучив у ворота з кількох метрів (відео)

Форвард все не може ніяк забити гол.

Український нападник "Минаю" Євген Селезньов, який нещодавно став автором кумедного промаху в матчі з "Десною" (0:0), знову не зумів влучити по воротах з кількох метрів.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі Профутбол Digital.

У матчі 13-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" приймав "Минай". Зустріч відбулася у Дніпрі на однойменній арені та завершилася перемогою господарів з рахунком 4:0. За команду Ігора Йовічевича забивали Олексій Гуцуляк, Артем Довбик, Олександр Пихальонок та Назарій Русін. Євген Селезньов з’явився на полі вже у першому таймі, але за відведений час не зумів допомогти своїй команді набрати очки.

У другому таймі при рахунку 3:0 Селезньов мав чудовий момент, щоб забити гол престижу, проте після подачі з правого флангу пробив головою вкрай неточно, що викликало масу жартів у мережі. У коментарях під відео висміяли прізвисько нападника, назвавши того "Цар-промах".

У мережі висміяли промах Селезньова

Відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Минай":

Додамо, що Селезньов хоче побити бомбардирський рекорд у чемпіонаті України. Для цього йому необхідно забити ще 8 голів.