Укр

"Царь-промах": Селезнев вновь не попал по воротах с пары метров (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
Евгений Селезнев Новость обновлена 01 ноября 2021, 20:55
Евгений Селезнев

Форвард все никак не может забить гол.

Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев, который недавно стал автором забавного промаха в матче с "Десной" (0:0), вновь не сумел попасть по воротах с пары метров. 

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Профутбол Digital.

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Минай". Встреча состоялась в Днепре на одноименной арене и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. За команду Игора Йовичевича забивали Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Александр Пихаленок и Назарий Русин. Евгений Селезнев появился на поле уже в первом тайме, но за отведенное время не сумел помочь своей команде набрать очки. 

Во втором тайме при счете 3:0 Селезнев имел прекрасный момент, чтобы забить гол престижа, однако после подачи с правого фланга пробил головой крайне неточно, что вызвало массу шуток в сети. В комментариях под видео высмеяли прозвище нападающего, назвав того "Царь-промах".

В сети высмеяли промах Селезнева
В сети высмеяли промах Селезнева

Видеообзор матча "Днепр-1" — "Минай":

Добавим, что Селезнев хочет побить бомбардирский рекорд в чемпионате Украины. Для этого ему необходимо забить еще 8 голов.

Теги:
#Футбол #УПЛ #Евгений Селезнев #ФК Минай #ФК Днепр-1
Коронавирус в Украине
Украина
Цифра дня: за месяц коронавирус убил 11 455 украинцев — это 220 полных автобусов с людьми
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Цифра дня: за месяц коронавирус убил 11 455 украинцев — это 220 полных автобусов с людьми
Дата публикации
Категория
Илья Кива
Киву задержали в Киеве: нардеп дал первый комментарий
Дата публикации
Категория
Коронавирус
Люди просто задыхаются: "Телеграф" побывал в главной COVID-больнице Харькова (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Тем временем киевляне снова устроили очередь на вакцинацию
Первый день локдауна в Киеве: что творится в транспорте, на улицах и заведениях (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Одной из проблем для украинцев может стать тарифный вопрос
Локдаун и тотальное подорожание: что ожидает Украину в ноябре и почему