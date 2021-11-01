"Царь-промах": Селезнев вновь не попал по воротах с пары метров (видео)

Форвард все никак не может забить гол.

Украинский нападающий "Миная" Евгений Селезнев, который недавно стал автором забавного промаха в матче с "Десной" (0:0), вновь не сумел попасть по воротах с пары метров.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Профутбол Digital.

В матче 13-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Минай". Встреча состоялась в Днепре на одноименной арене и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. За команду Игора Йовичевича забивали Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Александр Пихаленок и Назарий Русин. Евгений Селезнев появился на поле уже в первом тайме, но за отведенное время не сумел помочь своей команде набрать очки.

Во втором тайме при счете 3:0 Селезнев имел прекрасный момент, чтобы забить гол престижа, однако после подачи с правого фланга пробил головой крайне неточно, что вызвало массу шуток в сети. В комментариях под видео высмеяли прозвище нападающего, назвав того "Царь-промах".

В сети высмеяли промах Селезнева

Видеообзор матча "Днепр-1" — "Минай":

Добавим, что Селезнев хочет побить бомбардирский рекорд в чемпионате Украины. Для этого ему необходимо забить еще 8 голов.