"Пять секунд клеманет его": Шевчук объяснил выходки Селезнева (видео)

Бывший футболист объяснил скандальные выходки коллеги.

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал скандалы с участием форварда "Миная" Евгения Селезнева, которому в последнее время не везет с реализацией моментов в чемпионате УПЛ.

Об этом Шевчук рассказал, во время интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

Шевчук отметил, что Селезнев и мухи не обидит, ведь внутри он добрый. Вячеслав считает, что все скандалы, что происходят с форвардом, это мимолетные ошибки.

"Я вам скажу честно. Селя (Селезнев) внутри ну очень добрый. Пять секунд клеманет его, что он даже сам не понимает: "Что я сделал?"".

Добавим, что недавно Селезнев объяснил, почему он просил защитник "Динамо" Александра Караваева выйти на улицу поговорить без камер во время матча чемпионата Украины. Также Евгений поведал, что хотел уйти из "Миная" после отставки Василия Кобина. Кобин, в свою очередь, признался, что это он привел Селезнева в закарпатский клуб, несмотря на скандал в "Колосе" (Евгения обвинили в нарушении режима и расторгли контракт).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Селезнев умудрился промазать по пустым воротам в игре с "Десной" (0:0).