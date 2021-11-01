"Якщо ти нас кинеш, нам ж*па": Селезньов ледь не пішов з "Минаю" (відео)

Скандальний футболіст знову міг залишитись без команди.

Нападник "Миная" Євген Селезньов, якого тримає у футболі лише непобитий бомбардирський рекорд у чемпіонаті України, розповів, що міг залишити закарпатську команду.

Про це футболіст розповів у коментарі для передачі "Великий футбол" на однойменному YouTube-каналі.

36-річний центральний форвард розповів, що після відставки Василя Кобіна він хотів піти з "Минаю", проте від цього його зупинила розмова з молодими гравцями команди. До речі, саме Кобін повірив у Євгена та дав йому шанс в еліті українського футболу.

"Відставка Кобіна — хвора тема для мене. Чесно, я хотів йти. Але до мене прийшли п’ять молодих пацанів і сказали: "Жека, якщо ти нас кинеш, нам ж*па". Тому я залишився", — заявив Селезньов.

Зазначимо, після відставки Кобіна "Минай" очолив колишній футболіст "Шахтаря" Ігор Леонов. На даний момент закарпатська команда з 8 очками йде на 14-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України 2021/22.

Раніше Селезньов назвав захисника "Динамо" та збірної України Олександра Караваєва дитиною.