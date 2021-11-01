Укр

"Если ты нас бросишь, нам ж*па": Селезнев едва не ушел из "Миная" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Евгений Селезнев Новость обновлена 01 ноября 2021, 11:53
Евгений Селезнев

Скандальный футболист вновь мог остаться без команды.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев, которого держит в футболе только непобитый бомбардирский рекорд в чемпионате Украины, рассказал, что мог покинуть закарпатскую команду.

Об этом футболист поведал в комментарии для передачи "Великий футбол" на одноименном YouTube-канале.

36-летний центральный форвард рассказал, что после отставки Василия Кобина он хотел уйти из "Миная", однако от этого его остановила беседа с молодыми игроками команды. К слову, именно Кобин поверил в Евгения и дал ему шанс в элите украинского футбола.

"Отставка Кобина – больная тема для меня. Честно, я хотел уходить. Но ко мне пришли пять молодых пацанов и сказали: "Жека, если ты нас бросишь, нам ж*па". Поэтому я остался", – заявил Селезнев.

Отметим, после отставки Кобина "Минай" возглавил бывший футболист "Шахтера" Игорь Леонов. На данный момент закарпатская команда с 8 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины 2021/22.

Ранее Селезнев назвал защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева ребенком.

Теги:
#Футбол #Евгений Селезнев #ФК Минай
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