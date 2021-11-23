Скандальный Шевчук получил должность в украинском клубе

Экс-футболист стал работником ровенского клуба.

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук, который недавно вспомнил свое пьяное "приключение" в Киеве, получил должность в футбольном клубе "Верес".

Об этом сообщает официальный сайт команды.

"Обладатель Кубка УЕФА Вячеслав Шевчук – будет работать на должности спортивного директора народного клуба "Верес"! Сегодня специалиста официально представили общественности на стадионе "Авангард" в Ровно", — гласит сообщение пресс-службы ровенской команды.

Шевчук успел поиграть за "Подолье", "Металлург" (Запорожье), "Металлург" (Донецк), российский "Шинник", "Днепр" и "Шахтер". Он успел сыграть 56 матчей за сборную Украины. Ярослав является семикратным чемпионом Украины по футболу, 5 раз он выигрывал Кубок и трижды Суперкубок страны. После завершения карьеры Шевчук получил тренерский диплом PRO УЕФА и работал наставником "Шахтера" U-17, а также донецкого "Олимпика". Кроме того, он успел поработать футбольным экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". После скандала с задержанием в Киеве Шевчук извинился перед общественностью и уволился.

Добавим, что бывший спортивный директор "Вереса" Орест Баль остался в системе клуба и будет работать на должности заместителя генерального директора.

Ранее Шевчук объяснил скандальные выходки Евгения Селезнева.