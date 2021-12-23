"Сепаратист, їдь у свою ДНР": Селезньов пояснив, чому показав середній палець уболівальникам (відео)

Футболіст прокоментував скандальну витівку.

Нападник "Минаю" Євген Селезньов, який нещодавно потрапив у скандал у зв’язку з погрозами журналісту Андрію Сеньківу, розповів, чому показав середній палець уболівальникам "Ворскли" у матчі чемпіонату України.

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі "Відеожурнал Yellow".

Для початку Євген розповів про конфлікт із Сеньківим, а потім футболіста запитали й про скандальну історію в Полтаві, де Селезньов, йдучи на заміну в матчі 8-го туру УПЛ проти "Ворскли" (2:0), показав уболівальникам непристойний жест. За словами форварда, фанати "Ворскли" ображали його, зокрема, кричали, щоб він "валив у ДНР". Додамо, що Євген є уродженцем Макіївки (Донецька область), а раніше він виступав за "Шахтар".

"Як мені відреагувати? "Сепаратист, їдь у свою ДНР", – я в Донецьку не був з 2014 року. Для мене це хвора тема. Я не можу пройти повз, я така людина. Як я таке слухатиму?" — розповів Селезньов.

Відео коментаря Селезньова доступне на YouTube-каналі "Відеожурнал Yellow" (дивитися з 08:18).

Додамо, що через погрози Сеньків написав заяву в поліцію на Селезньова. Справі дали хід, проте Андрій повідомив, що правосуддя, схоже, не відбудеться. До речі, конфлікт футболіста з журналістом дістався і Верховної Ради.