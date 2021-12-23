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У справі про погрози Селезньова журналісту стався несподіваний поворот

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Андрій Сеньків та Євген Селезньов Новина оновлена 23 грудня 2021, 13:28
Андрій Сеньків та Євген Селезньов

У конфліктній ситуації намітилося зрушення.

Журналіст "ТаТоТаке" Андрій Сеньків, який нещодавно звинуватив форварда "Миная" Євгена Селезньова в погрозах, розповів, що сталося з заявою в поліцію.

Своїм баченням ситуації Андрій поділився на сторінці у Facebook.

Сеньків повідомив, що поліція порушила проти екснападника збірної України кримінальну справу за статтею "Погроза або насильство щодо журналіста". Проте у правосуддя журналіст не вірить, адже справу "перекинули" з Києва до Ужгорода. На думку Андрія, таким чином хочуть "порішати".

"Справа більше не в Києві. Її перекинули на Ужгород. Якщо пояснити прозаїчніше — справу взялися предметно рішати. Наприклад, те, щоб перекинути її в Ужгород. А там, враховуючи зв'язки бандюків-контрабандистів, які володіють Минаєм, все буде дуже просто", — заявив Сеньків.

Андрій Сеньків розповів про справу проти Євгена Селезньова
Андрій Сеньків розповів про справу проти Євгена Селезньова

Нагадаємо, Селезньов розлютився на журналіста через те, що Сеньків публічно заявив про п’яну бійку Євгена, а також розповів про погану атмосферу в "Минаї".

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Примітно, що скандал між журналістом та футболістом зрикошетив у народного депутата Олексія Гончаренка, який пообіцяв дати справі хід. Також на конфлікт відреагував і відомий футболіст Олександр Алієв.

Теги:
#Футбол #Євген Селезньов #ФК Минай #Андрій Сеньків
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