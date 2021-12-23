У справі про погрози Селезньова журналісту стався несподіваний поворот

У конфліктній ситуації намітилося зрушення.

Журналіст "ТаТоТаке" Андрій Сеньків, який нещодавно звинуватив форварда "Миная" Євгена Селезньова в погрозах, розповів, що сталося з заявою в поліцію.

Своїм баченням ситуації Андрій поділився на сторінці у Facebook.

Сеньків повідомив, що поліція порушила проти екснападника збірної України кримінальну справу за статтею "Погроза або насильство щодо журналіста". Проте у правосуддя журналіст не вірить, адже справу "перекинули" з Києва до Ужгорода. На думку Андрія, таким чином хочуть "порішати".

"Справа більше не в Києві. Її перекинули на Ужгород. Якщо пояснити прозаїчніше — справу взялися предметно рішати. Наприклад, те, щоб перекинути її в Ужгород. А там, враховуючи зв'язки бандюків-контрабандистів, які володіють Минаєм, все буде дуже просто", — заявив Сеньків.

Андрій Сеньків розповів про справу проти Євгена Селезньова

Нагадаємо, Селезньов розлютився на журналіста через те, що Сеньків публічно заявив про п’яну бійку Євгена, а також розповів про погану атмосферу в "Минаї".

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Примітно, що скандал між журналістом та футболістом зрикошетив у народного депутата Олексія Гончаренка, який пообіцяв дати справі хід. Також на конфлікт відреагував і відомий футболіст Олександр Алієв.