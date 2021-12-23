Укр

В деле об угрозах Селезнева журналисту произошел неожиданный поворот

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Сенькив и Евгений Селезнев Новость обновлена 23 декабря 2021, 13:28
Андрей Сенькив и Евгений Селезнев

В конфликтной ситуации наметился сдвиг.

Журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив, который недавно обвинил форварда "Миная" Евгения Селезнева в угрозах, рассказал, как обстоит дело с заявлением в полицию.

Своим виденьем ситуации Андрей поделился на страничке в Facebook.

Сенькив сообщил, что полиция возбудила против экс-нападающего сборной Украины уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении журналиста". Однако в правосудие журналист не верит, ведь дело перебросили из Киева в Ужгород. По мнению Андрея, таким образом хотят "порешать".

"Дело больше не в Киеве. Его перебросили в Ужгород. Если объяснить прозаичнее – дело взялись предметно решать. Например, перебросив его в Ужгород. А там, учитывая связи бандюков-контрабандистов, владеющих "Минаем", все будет очень просто", — заявил Сенькив.

Андрей Сенькив рассказал о деле против Евгения Селезнева
Андрей Сенькив рассказал о деле против Евгения Селезнева

Напомним, Селезнев разозлился на журналиста из-за того, что Сенькив публично заявил о пьяной драке Евгения, а также рассказал о плохой атмосфере в "Минае".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Примечательно, что скандал между журналистом и футболистом срикошетил в народного депутата Алексея Гончаренко, который пообещал дать делу ход. Также на конфликт отреагировал и известный футболист Александр Алиев.

Теги:
#Футбол #Евгений Селезнев #ФК Минай #Андрей Сенькив
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