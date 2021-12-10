"Не по-пацански": Алиев высказался об угрозах Селезнева в адрес журналиста Сенькива (видео)

Другой позиции от него не стоило и ждать.

Известный в прошлом футболист, а ныне блогер Александр Алиев отреагировал на конфликт, который случился во время телефонного разговора между нападающим "Миная" Евгением Селезневым, тренером Юрием Леоновым и журналистом Андреем Сенькивым.

Напомним, футболист и наставник угрожали за якобы неправдивую информацию о том, что происходит в клубе, Селезнев даже намекал на физическую расправу, вызывая Сенькива на "разборку". Журналист уже написал заявление в правоохранительные органы.

"Если Селезнев звонил журналисту, а тот решил все это опубликовать в Сеть, то этот поступок не по-мужски, не по-пацански. Он просто не прав. Пускай два мужика встретятся между собой и разберутся. И сразу же конфликт будет исчерпан. Прежде чем что-то публиковать, надо понимать, что за это нужно нести ответственность. Хоть я и не сторонник драк, но все равно на стороне Селезнева. Жека мой кум, я его поддержу всегда, хотя и он мелькает в каждой скандале", — цитирует Алиева портал Meta-ratings.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко также отреагировал на конфликтную ситуацию, призвав полицию разобраться в данном вопросе.