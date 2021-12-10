"Не по-пацанськи": Алієв висловився про погрози Селезньова на адресу журналіста Сеньківа (відео)

Іншої позиції від нього не варто було й чекати.

Відомий у минулому футболіст, а нині блогер Олександр Алієв відреагував на конфлікт, який стався під час телефонної розмови між нападником "Міна" Євгеном Селезньовим, тренером Юрієм Леоновим та журналістом Андрієм Сеньківим.

Нагадаємо, футболіст та наставник погрожували за нібито неправдиву інформацію про те, що відбувається в клубі, Селезньов навіть натякав на фізичну розправу, викликаючи Сеньківа на "розбірку". Журналіст уже написав заяву до правоохоронних органів.

"Якщо Селезньов дзвонив журналісту, а той вирішив усе це опублікувати в Мережу, то цей вчинок не по-чоловічому, не по-пацански. Він просто не правий. Нехай два мужики зустрінуться між собою і розберуться. І відразу ж конфлікт буде вичерпаний. чим щось публікувати, треба розуміти, що за це потрібно нести відповідальність. Хоч я і не прибічник бійок, але все одно на боці Селезньова. Жека мій кум, я його підтримаю завжди, хоч і він миготить у кожному скандалі", — цитує Алієва портал Meta-ratings.

Раніше депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко також відреагував на конфліктну ситуацію, закликавши поліцію розібратися у цьому питанні.