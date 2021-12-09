"Я хочу тобі ї**ло набити": Селезньов погрожує журналісту (відео)

В українському футболі - черговий скандал.

Український футболіст "Минаю" Євген Селезньов, який нещодавно забив свій перший гол за клуб, погрожував журналісту Андрію Сеньківу.

Запис відповідних розмов були опубліковані на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

Сеньків на початку відео зазначив, що причиною конфлікту з футболістом стали два випуски шоу. В одному епізоді журналіст розповів, що після матчу з "Інгульцем" Селезньов брав участь у п’яній бійці. А через деякий час в ефірі "ТаТоТаке" Андрій повідомив, що Євген у нецензурній формі звертався до головного тренера "Минаю" Ігоря Леонова через те, що наставник випустив на поле футболіста Едварда Кобака на 85-й хвилині матчу з "Динамо" (0:2).

Вже після першого випуску 25 листопада Селезньов зателефонував журналісту і почав тому погрожувати "якимись людьми, які під’їдуть і розберуться в ситуації". Сеньків зазначив, що не став публікувати запис тієї розмови відразу, пославшись, що у футболіста просто здали нерви. Проте 8 грудня ситуація погіршилася. З журналістом на зв’язок вийшла вся команда "Минаю" і навіть головний тренер Леонов. Коуч звинуватив Сеньківа у "замовленні", а також у поширенні неправдивої інформації. Потім до розмови приєднався Селезньов, який у нецензурній формі почав ображати та погрожувати Андрію.

"Слухай, ось чесно, я приїду до Києва 12-го, я тобі таких лящів, с**а, н***й, надаю. Я тобі клянусь. С**а, тобі дзвонили, а ти обібрався. Я хочу тобі ї***о набити", — заявляв нападник.

Повна версія розмови Селезньова з Сеньківим. Увага, на відео присутня ненормативна лексика.

Скандальні випуски "ТаТоТаке" про Селезньова:

Додамо, що Євгеній повернувся в український футбол заради однієї мети – побити бомбардирський рекорд за кількістю голів у чемпіонаті України. На цей час у нього 117 забитих м’ячів, а до досягнення Максима Шацьких та Сергія Реброва (123 голи) залишилося зовсім небагато. Проте "Минай" є аутсайдером чемпіонату України та забити навіть кілька голів буде дуже складним завданням для Євгена. На цю мить закарпатська команда посідає передостаннє місце у першості України.