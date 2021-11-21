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Селезньов змусив Поворознюка поплатитись за свої слова (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Євген Селезньов Новина оновлена 21 листопада 2021, 16:38
Євген Селезньов

15-й тур чемпіонату України подарував справжню сенсацію.

У неділю, 21 листопада, "Минай" в рамках матчу 15-го туру чемпіонату України сезону 2021/22 приймав "Інгулець". Зустріч відбулася в Ужгороді на стадіоні "Авангард" та завершилася з рахунком 2:2.

У цій грі свій довгоочікуваний гол оформив Євген Селезньов, для якого це взяття воріт стало 117-м у чемпіонаті України. До рекорду Максима Шацьких та Сергія Реброва (123 м’ячі) залишилося небагато.

Крім того, за "Минай" відзначився Олег Горін, а у гостей забивали Максим Ковальов та Михайло Плохотнюк.

Відео гола Євгена Селезньова:

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, нещодавно між форвардом "Минаю" та президентом "Інгульця" Олександром Поворознюком сталася суперечка. Функціонер заявив, що Євген ніколи не поб’є рекорд, а футболіст у відповідь пожартував, що забив голів за кар’єру більше, ніж весь "Інгулець".

"Якщо Селезньов і Мілевський грають у футбол, то я — іспанський льотчик! Поки я президент, цих гравців в "Інгульці" не буде ніколи. Навіть якби нам давали їх задарма", — сказав Поворознюк у коментарі для footboom.

“А хто він такий? Футболіст? не знаю", — відповів Селезньов у коментарі для sportarena на випад президента "Інгульця".

Раніше "Телеграф" повідомляв про кумедний промах Селезньова у грі проти "Дніпра-1".

Теги:
#Футбол #УПЛ #Євген Селезньов #ФК Інгулець #ФК Минай
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