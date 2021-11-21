Селезнев заставил Поворознюка поплатиться за свои слова (видео)

15-й тур чемпионата Украины подарил настоящую сенсацию.

В воскресенье, 21 ноября, "Минай" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 принимал "Ингулец". Встреча состоялась в Ужгороде на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 2:2.

В этой игре свой долгожданный гол оформил Евгений Селезнев, для которого это взятие ворот стало 117-м в чемпионате Украины. До рекорда Максима Шацких и Сергея Реброва (123 мяча) осталось немного.

Кроме того, за "Минай" отметился Олег Горин, а у гостей забивали Максим Ковалев и Михаил Плохотнюк.

Видео гола Евгения Селезнева:

Полный видеообзор встречи:

Отметим, недавно между форвардом "Миная" и президентом "Ингульца" Александром Поворознюком произошла перепалка. Функционер заявил, что Евгений никогда не побьет рекорд, а футболист в ответ пошутил, что забил голов за карьеру больше, чем весь "Ингулец".

"Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я — испанский летчик! Пока я президент, этих игроков в "Ингульце" не будет никогда. Даже если бы нам давали даром", — сказал Поворознюк в комментарии для footboom.

"А кто он такой? Футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом со многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю", — ответил Селезнев в комментарии для sportarena на выпад президента "Ингульца".

Ранее "Телеграф" сообщал о забавном промахе Селезнева в игре против "Днепра-1".