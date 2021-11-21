Укр

Селезнев заставил Поворознюка поплатиться за свои слова (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
358
Евгений Селезнев Новость обновлена 21 ноября 2021, 16:38
Евгений Селезнев

15-й тур чемпионата Украины подарил настоящую сенсацию.

В воскресенье, 21 ноября, "Минай" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22 принимал "Ингулец". Встреча состоялась в Ужгороде на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 2:2.

В этой игре свой долгожданный гол оформил Евгений Селезнев, для которого это взятие ворот стало 117-м в чемпионате Украины. До рекорда Максима Шацких и Сергея Реброва (123 мяча) осталось немного.

Кроме того, за "Минай" отметился Олег Горин, а у гостей забивали Максим Ковалев и Михаил Плохотнюк.

Видео гола Евгения Селезнева:

Полный видеообзор встречи:

Отметим, недавно между форвардом "Миная" и президентом "Ингульца" Александром Поворознюком произошла перепалка. Функционер заявил, что Евгений никогда не побьет рекорд, а футболист в ответ пошутил, что забил голов за карьеру больше, чем весь "Ингулец". 

"Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я — испанский летчик! Пока я президент, этих игроков в "Ингульце" не будет никогда. Даже если бы нам давали даром", — сказал Поворознюк в комментарии для footboom.

"А кто он такой? Футболист? Ты это говоришь человеку, который был на определенном уровне, выигрывал чемпионства, трофеи, выступал рядом со многими футболистами, играл в сборной. Это его, конечно, дело. Пусть говорит, что хочет, я его знать не знаю", — ответил Селезнев в комментарии для sportarena на выпад президента "Ингульца".

Ранее "Телеграф" сообщал о забавном промахе Селезнева в игре против "Днепра-1".

Теги:
#Футбол #УПЛ #Евгений Селезнев #ФК Ингулец #ФК Минай
Отследить перемещения мигрантов удалось с помощью дрона
Новости Европы
Беженцы на границе с Польшей нашли новую "точку сбора": подробности и видео
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Отследить перемещения мигрантов удалось с помощью дрона
Беженцы на границе с Польшей нашли новую "точку сбора": подробности и видео
Дата публикации
Категория
Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве
Как отмечают День достоинства и свободы в Киеве: эксклюзивный фоторепортаж
Дата публикации
Категория
Акция в Харькове
В центре Харькова прозвучал хит "Батько наш Бандера" (видео)
Дата публикации
Категория
Танцор и телеведущий Влад Яма
Недавно мне делали ультразвуковую диагностику сердца в прямом эфире, – Влад Яма
Дата публикации
Категория
Войска РФ
Авиаудары, артиллерия и бронетанковые атаки: в разведке назвали сроки наступления РФ на Украину