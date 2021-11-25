Селезньов отримав пошкодження у п’яній бійці після матчу з "Інгульцем" (відео)
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Через це футболіст вийшов із раною на губі.
Нападник "Минаю" Євген Селезньов після голу у ворота "Інгульця" (2:2) у матчі 15-го туру УПЛ взяв участь у бійці.
Як повідомив журналіст Андрій Сеньків в ефірі програми "ТаТоТаке", після матчу гравець "поїхав кутити".
"Під час гулянки сталася бійка, і там Селезньов постраждав. Наступного дня він з’явився на тренуванні "Минаю", але провести її до кінця так і не зміг", — повідомив журналіст.
У перенесеному матчі УПЛ, який відбувся в середу, Селезньов вийшов на поле з пластиром на губі, а пізніше на кадрах було видно, що його губа розбита.
За словами журналіста, у клубі знають, що Селезньов може порушити спортивну дисципліну, але нічого там не роблять.
Євгену Селезньову залишається забити сім м’ячів, щоб наздогнати Сергія Реброва та Максима Шацьких, які є лідерами за кількістю голів у чемпіонатах України. В обох футболістів по 123 м’ячі, у Селезньова — 116.
Як раніше повідомляв "Телеграф", в одному з недавніх матчів Селезньов із вигідної позиції не зміг потрапити у ворота та забити гарний м’яч.
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