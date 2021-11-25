Селезнев получил повреждение в пьяной драке после матча с "Ингульцом" (видео)

Из-за этого футболист вышел с раной на губе.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев после гола в ворота "Ингульца" (2:2) в матче 15-го тура УПЛ принял участие в драке.

Как сообщил журналист Андрей Сенькив в эфире программы "ТаТоТаке", после матча игрок "поехал кутить".

"Во время гулянки произошла драка, и там Селезнев пострадал. На следующий день он появился на тренировке "Миная", но провести ее до конца так и не смог", — сообщил журналист.

В перенесенном матче УПЛ, который состоялся в среду, Селезнев вышел на поле с пластырем на губе, а позже на кадрах было видно, что губа у него разбита.

По словам журналиста, в клубе знают о том, что Селезнев может нарушить спортивную дисциплину, но ничего там не делают.

Евгению Селезневу остается забить семь мячей, чтобы догнать Сергея Реброва и Максима Шацких, которые являются лидерами по количеству голов в чемпионатах Украины. У обоих футболистов по 123 мяча, у Селезнева — 116.

Как ранее сообщал "Телеграф", в одном из недавних матчей Селезнев с выгодной позиции не смог попасть в ворота и забить красивый мяч.