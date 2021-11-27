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"Динамо" обіграло "Минай" та закріпилося на першому місці в УПЛ

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Віктор Циганков Новина оновлена 27 листопада 2021, 16:07
Віктор Циганков

Переможний м’яч кияни забили із пенальті.

"Динамо" у маті 16-го туру УПЛ на виїзді здобуло перемогу над "Минаєм" — 2:0. Відкрив рахунок на 11 хвилині Віктор Циганков, який реалізував пенальті.

Команда Мірчі Луческу протягом усієї гри мала безліч моментів, але довго не могла розвинути свою перевагу. І лише на шостій компенсованій до другого тайму хвилині Микола Шапаренко встановив остаточний рахунок.

Завдяки цій перемозі "Динамо" закріпилося на першому місці у турнірній таблиці УПЛ. Кияни на три очки випереджають "Шахтар", але свій матч "гірники" зіграють у неділю на виїзді проти "Інгульця". До цього туру у суперників було однаково очок, але "Динамо" знаходилося попереду завдяки найкращій різниці забитих та пропущених м’ячів.

"Мінай" після цієї поразки продовжив залишатися на 15-му місці.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у п’ятницю збірна України дізналася суперників у плей-офф відбору на ЧС-2022. Команда Петракова, яка була серед несіяних команд, отримала у суперники Шотландію. У паралельній зустрічі Уельс побореться проти Австрії. Переможці пар зіграють між собою. Інші шляхи склали Росія – Польща/Швеція – Чехія, а також Італія – Північна Македонія/Португалія – Туреччина.

Теги:
#УПЛ #ФК Динамо (Київ) #ФК Минай
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