Після погроз від Селезньова журналіст Сеньків написав заяву в поліцію — у "Минаї" відповіли

Журналіст хоче вирішити конфлікт у правовому полі.

Андрій Сеньків, який опублікував скандальні записи розмов з футболістом "Минаю" Євгеном Селезньовим, відреагував на погрози гравця.

Журналіст на своїй сторінці у Facebook розповів, що подав заяву в поліцію.

Сеньків зазначив, що більше не має наміру спілкуватися з Селезньовим, заблокувавши того на всіх можливих платформах, а вирішувати конфлікт він планує лише законними методами. Андрій також заявив, що "злиті" йому дані про загули Селезньова — "чиста правда", а якщо в "Минаї" з цим не згодні, то журналіст порадив використати іншій стороні конфлікту "юридичні важелі".

Андрій Сеньків повідомив, що подав заяву в поліцію у зв’язку з погрозами

Головний тренер "Минаю" Ігор Леонов прокоментував ua.tribuna.com злиті в мережу записи розмов.

За словами Леонова, Сеньків каже неправду, а все, що він зробив, — це хайпанув на імені легенди (Євгенія Селезньова, — прим. ред.). На звинувачення, що Євген нібито приходив на тренування у "пом’ятому" стані після п’янок наставник заявив, що такого не було.

"Якби Селезньов завжди був п’яний, його б тут не було. А чи гуляє він у вільний час, я не знаю, я ж не стежу за ним. На тренування він завжди приходить нормальним, але за межами тренувальної бази я не можу контролювати футболіста", — розповів Леонов.

Також тренер відреагував на слова Сеньківа, що він не справляється з ситуацією у роздягальні "Минаю". Таких висновків журналіст зробив після публікації відео, на якому Селезньов у нецензурній формі кричить з приводу дивної заміни у грі з "Динамо" (0:2). Леонов зазначив, що Селезньов справді кричав, але не на нього, а на когось іншого.

"Якби він кричав на мене, його б уже не було в команді. Але там видно, що він кричав не на мене", — розповів Ігор.

Ігор Леонов

Леонов додав, що якщо Сеньків ще раз напише про нього неправду, він подасть в суд на журналіста.

"Якщо він ще писатиме брехню про мене, я подам на нього в суду. Якщо він чесно писатиме, я не подаватиму до суду. Я не дам ганьбити своє чесне ім’я якимось журналістам, таким як Сеньків. Якщо він хоче хайпувати на мені, я його просто знищу", — заявив тренер.

Насамкінець тренер заявив, що якщо він залишиться в клубі, то збереже "Минай" в еліті українського футболу. На цей час його команда займає передостаннє місце в УПЛ.

Повна версія розмови Селезньова з Сеньківим. Увага, на відео є ненормативна лексика.

Скандальні випуски "ТаТоТаке" про Селезньова:

Нещодавно Селезньов забив свій перший гол за закарпатців.