После угроз от Селезнева журналист Сенькив написал заявление в полицию - в "Минае" ответили

Журналист хочет решить конфликт в правовом поле.

Андрей Сенькив, опубликовавший скандальные записи разговоров с футболистом "Миная" Евгений Селезневым, отреагировал на угрозы игрока.

Журналист на своей страничке в Facebook рассказал, что подал заявление в полицию.

Сенькив отметил, что больше не намерен общаться с Селезневым, заблокировав того на всех возможных платформах, а решать конфликт он планирует только законными методами. Андрей также заявил, что "слитые" ему данные о загулах Селезнева — "чистая правда", а если в "Минае" с этим не согласны, то журналист посоветовал использовать другой стороне конфликта "юридические рычаги".

Андрей Сенькив сообщил, что подал заявление в полицию в связи с угрозами

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал ua.tribuna.com слитые в сеть записи разговоров.

По словам Леонова, Сенькив говорит неправду, а все что он сделал — это хайпанул на имени легенды (Евгения Селезнева, — прим. ред.). На обвинения, что Евгений якобы приходил на тренировки в "помятом" состоянии после пьянок наставник заявил, что такого не было.

"Если бы Селезнев всегда был пьян, его бы здесь не было. А гуляет ли он в свободное время, я не знаю, я же не слежу за ним. На тренировки он всегда приходит нормальным, но за пределами тренировочной базы я не могу контролировать футболиста", — рассказал Леонов.

Также тренер отреагировал на слова Сенькива, что он не справляется с ситуацией в раздевалке "Миная". К таким выводам журналист пришел после публикации видео, на котором Селезнев в нецензурной форме орет по поводу странной замены коуча в игре с "Динамо" (0:2). Леонов отметил, что Селезнев действительно кричал, но не на него, а на кого-то другого.

"Если бы он кричал на меня, его бы уже не было в команде. Но там видно, что он кричал не на меня", — рассказал Игорь.

Игорь Леонов

Леонов добавил, что если Сенькив еще раз напишет про него неправду, то он подаст в суд на журналиста.

"Если он еще будет писать брехню обо мне, я подам на него в суд. Если он будет честно писать, я не буду подавать в суд. Я не дам порочить свое честное имя каким-то журналистам, таким как Сенькив. Если он хочет хайповать на мне, я его просто уничтожу", — заявил тренер.

Напоследок тренер заявил, что если он останется в клубе, то сохранит "Минай" в элите украинского футбола. На данный момент его команда занимает предпоследнее место в УПЛ.

Полная версия разговора Селезнева с Сенькивым. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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