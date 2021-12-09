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"Н***я собі, великий депутат": скандал з футболістом Селезньовим зрикошетив у депутата Гончаренка

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Євген Селезньов та Олексій Гончаренко Новина оновлена 09 грудня 2021, 18:22
Євген Селезньов та Олексій Гончаренко

Конфлікт журналіста та футболіста дістався Верховної Ради.

Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заступився за журналіста Андрія Сеньківа, якому погрожував футболіст "Минаю" Євген Селезньов.

На своїй сторінці у Facebook нардеп закликав міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського взяти цю справу під особистий контроль.

Гончаренко зазначив, що в Україні має бути порядок, а хамство має бути покаране.

Олексій Гончаренко закликав поліцію розібратися у ситуації
Олексій Гончаренко закликав поліцію розібратися у ситуації

Селезньов у коментарі ua.tribuna.com заявив, що нардеп нехай стежить за собою. Також Євген зазначив, що Сеньків збрехав щодо нього і команди та готовий відповісти за законом, якщо він винен.

"За кожне своє слово я відповім. Поліція – без запитань. Те, що каже Гончаренко, мені до сраки, до самої дупи. Н***я собі, великий депутат. Одесит говоритиме, щоб мене на контроль взяли. Та хай візьмуть, я не проти. За що брати? За справедливість? Якщо це правда, у чому проблема? Я ні за що переживати не буду. Якщо я правий, то я правий», — заявив Селезньов.

Гончаренко відреагував на слова Селезньова та пообіцяв уже 10 грудня відправити депутатське звернення до МВС, побажавши Євгену гарного сну.

Олексій Гончаренко пожартував про висловлювання Євгена Селезньова в його бік
Олексій Гончаренко пожартував про висловлювання Євгена Селезньова в його бік

Нагадаємо, 9 грудня журналіст "ТаТоТаке" Андрій Сеньків опублікував записи телефонних розмов з футболістом Євгеном Селезньовим, який погрожував представнику ЗМІ через минулі ролики Сеньківа. Андрій подав заяву до поліції, а в "Минаї" знайшли, що відповісти журналісту.

Теги:
#Футбол #Євген Селезньов #Олексій Гончаренко #Андрій Сеньків
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