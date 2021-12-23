"Сепаратист, езжай в свою ДНР": Селезнев объяснил, почему показал средний палец болельщикам (видео)

Футболист прокомментировал скандальную выходку.

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев, который недавно угодил в скандал в связи с угрозами журналисту Андрею Сенькиву, рассказал, почему показал средний палец болельщикам "Ворсклы" в матче чемпионата Украины.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Відеожурнал Yellow".

Для начала Евгений рассказал о конфликте с Сенькивым, а затем футболиста спросили и о скандальной истории в Полтаве, где Селезнев, уходя на замену в матче 8-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:0), показал болельщикам неприличный жест. По словам форварда, фанаты "Ворсклы" оскорбляли его, в частности кричали, чтобы он "валил в ДНР". Добавим, что Евгений является уроженцем Макеевки, а ранее он выступал за донецкий "Шахтер".

"Как мне отреагировать? "Сепаратист, езжай в свою ДНР", – я в Донецке не был с 2014 года. Для меня это больная тема. Я не могу пройти мимо, я такой человек. Как я такое буду слушать?" — рассказал Селезнев.

Видео комментария Селезнева доступно на YouTube-канале "Відеожурнал Yellow" (смотреть с 08:18).

Добавим, что из-за угроз Сенькив написал заявление в полицию на Селезнева. Делу дали ход, однако Андрей сообщил, что правосудие, похоже, не состоится. К слову, конфликт футболиста с журналистом добрался и до Верховной Рады.