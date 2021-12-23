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"Азаров 2.0": Селезньов заговорив українською мовою (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Євген Селезньов Новина оновлена 23 грудня 2021, 15:31
Євген Селезньов

У мережі неоднозначно сприйняли перехід футболіста на рідну мову.

Українські футболісти все частіше починають давати інтерв’ю рідною мовою. Після скандалу з журналістом Андрієм Сеньківим нападник "Минаю" Євген Селезньов також заговорив українською.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі "Відеожурнал Yellow".

Євген розповів, що до конфлікту з Сеньківим привела "неправдива інформація", а в "Минаї" він виконує особливу роль, відповідаючи за атмосферу в роздягальні. Селезньов зазначив, що не бив журналіста, а також вибачився за велику кількість нецензурної лексики у відео з погрозами.

"Я почув неправдиву інформацію. Я йому зателефонував: "Це ж не дуже правда". Головний тренер і команда підтвердили ці слова. Я в роздягальні лідер — як батько. Можете подзвонити будь-яким футболістам, вони скажуть, що я роблю в роздягальні. Я все вклав у цю команду, щоби створився хороший колектив, який був у "Дніпрі". Ми його створили", — розповів Селезньов.

Відео інтерв’ю доступне на YouTube-каналі "Відеожурнал Yellow".

Селезньов, відповідаючи на питання про конфлікт із Сеньківим, намагався розмовляти українською мовою, що не надто виходило у футболіста. Однак у мережі деякі користувачі оцінили такий порив екс-форварда національної команди.

Користувачі мережі похвалили Селезньова за перехід на українську мову
Користувачі мережі похвалили Селезньова за перехід на українську мову

Знайшлися й ті, що розкритикували Євгена за "суржик". Один із користувачів порівняв Селезньова з колишнім прем’єр-міністром України часів Януковича Миколою Азаровим, який "прославився" завдяки своїм висловлюванням українською.

Користувачі мережі розкритикували спроби Євгена Селезньова говорити українською мовою
Користувачі мережі розкритикували спроби Євгена Селезньова говорити українською мовою

Зазначимо, на Селезньова порушили кримінальну справу, проте Сеньків повідомив, що ходу їй, схоже, не буде. Додамо, що конфлікт Євгена з представником ЗМІ дістався навіть Верховної Ради.

Теги:
#Футбол #Євген Селезньов #ФК Минай
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