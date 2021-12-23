"Азаров 2.0": Селезнев заговорил на украинском языке (видео)

В сети неоднозначно восприняли переход футболиста на родной язык.

Украинские футболисты все чаще начинают давать интервью на родном языке. После скандала с журналистом Андреем Сенькивым нападающий "Миная" Евгений Селезнев также заговорил на украинском.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Відеожурнал Yellow".

Евгений рассказал, что к конфликту с Сенькивым привела "неправдивая информация", а в "Минае" он выполняет особую роль, отвечая за атмосферу в раздевалке. Селезнев отметил, что не бил журналиста, а также извинился за обилие нецензурной лексики в видео с угрозами.

"Я услышал неправдивую информацию. Я ему позвонил: "Это же не очень правда". Главный тренер и команда подтвердили эти слова. Я в раздевалке лидер – как отец. Можете позвонить любым футболистам, они скажут, что я делаю в раздевалке. Я все вложил в эту команду, чтобы создался хороший коллектив, как было в "Днепре". Мы его создали", — рассказал Селезнев.

Видео интервью доступно на YouTube-канале "Відеожурнал Yellow".

Селезнев, отвечая на вопрос про конфликт с Сенькивым, пытался разговаривать на украинском языке, что не особо получалось у футболиста. Однако в сети некоторые пользователи оценили такой порыв экс-форварда национальной команды.

Пользователи сети похвалили Селезнева за переход на украинский язык

Нашлись и те, которые раскритиковали Евгения за "суржик". Один из пользователей сравнил Селезнева с бывшим премьер-министром Украины времен Януковича Николаем Азаровым, который "прославился" благодаря своим высказываниям на украинском.

Пользователи сети раскритиковали попытки Евгения Селезнева говорить на украиснком языке

Отметим, на Селезнева завели уголовное дело, однако Сенькив сообщил, что ходу ему, похоже, не будет. Добавим, что конфликт Евгения с представителем СМИ добрался даже до Верховной Рады.