Укр

"Азаров 2.0": Селезнев заговорил на украинском языке (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
154
Евгений Селезнев Новость обновлена 23 декабря 2021, 15:31
Евгений Селезнев

В сети неоднозначно восприняли переход футболиста на родной язык.

Украинские футболисты все чаще начинают давать интервью на родном языке. После скандала с журналистом Андреем Сенькивым нападающий "Миная" Евгений Селезнев также заговорил на украинском.

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале "Відеожурнал Yellow".

Евгений рассказал, что к конфликту с Сенькивым привела "неправдивая информация", а в "Минае" он выполняет особую роль, отвечая за атмосферу в раздевалке. Селезнев отметил, что не бил журналиста, а также извинился за обилие нецензурной лексики в видео с угрозами.

"Я услышал неправдивую информацию. Я ему позвонил: "Это же не очень правда". Главный тренер и команда подтвердили эти слова. Я в раздевалке лидер – как отец. Можете позвонить любым футболистам, они скажут, что я делаю в раздевалке. Я все вложил в эту команду, чтобы создался хороший коллектив, как было в "Днепре". Мы его создали", — рассказал Селезнев.

Видео интервью доступно на YouTube-канале "Відеожурнал Yellow".

Селезнев, отвечая на вопрос про конфликт с Сенькивым, пытался разговаривать на украинском языке, что не особо получалось у футболиста. Однако в сети некоторые пользователи оценили такой порыв экс-форварда национальной команды.

Пользователи сети похвалили Селезнева за переход на украинский язык
Пользователи сети похвалили Селезнева за переход на украинский язык

Нашлись и те, которые раскритиковали Евгения за "суржик". Один из пользователей сравнил Селезнева с бывшим премьер-министром Украины времен Януковича Николаем Азаровым, который "прославился" благодаря своим высказываниям на украинском.

Пользователи сети раскритиковали попытки Евгения Селезнева говорить на украиснком языке
Пользователи сети раскритиковали попытки Евгения Селезнева говорить на украиснком языке

Отметим, на Селезнева завели уголовное дело, однако Сенькив сообщил, что ходу ему, похоже, не будет. Добавим, что конфликт Евгения с представителем СМИ добрался даже до Верховной Рады.

Теги:
#Футбол #Евгений Селезнев #ФК Минай
Украине предрекают непростой год
Украина
Скачок тарифов и цен, риск войны и досрочные выборы: чего ожидать украинцам от 2022 года
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украине предрекают непростой год
Скачок тарифов и цен, риск войны и досрочные выборы: чего ожидать украинцам от 2022 года
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Путин был весьма эмоционален, говоря на темы Украины
Абсурд, война и Зеленский: ТОП-7 заявлений Путина об Украине
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине сократят срок действия сертификатов вакцинации
Срок действия сертификатов вакцинации может быть заметно сокращен: в чем причина