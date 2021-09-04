Ще один футболіст збірної України заговорив рідною мовою (відео)
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Андрій Пятов приємно здивував на прес-конференції.
Напередодні матчу з Францією виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков разом з голкіпером команди Андрієм П’ятовим провели прес-конференцію. Обидва члени національної команди спілкувалися з представниками ЗМІ українською мовою, що викликало захоплення уболівальників.
Слова в. о. головного тренера і воротаря приводить УАФ.
Один з журналістів поставив запитання кіперу донецького "Шахтаря", чому він перейшов на українську мову. П’ятов у відповідь зазначив, що йому не наказували цього робити.
"Це моя ініціатива. Я так захотів. Я хочу, щоб вся команда говорила українською мовою, але це рішення буде за кожним гравцем окремо", — заявив голкіпер "Гірників".
"Мені теж ніхто не наказував. Я сам", — додав Петраков.
Відзначимо, перед матчем з Казахстаном Андрій Ярмоленко спілкувався з пресою на українській мові, а після потім приєднатися до "флешмобу" вирішив і Олександр Петраков, який пообіцяв проводити офіційні заходи українською мовою. Як видно, фахівець дотримав своє слово.
Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру відбору на ЧС-2022 Україна — Франція.
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