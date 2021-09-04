Украина - Франция: прямая трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Украина и Франция проведут второй матч в отборе на ЧМ-2022.

В субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет важнейший матч квалификации на чемпионат мира по футболу против команды Франции. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка — в 21:45 по местному времени.

"Телеграф" в это статье проведет онлайн игры, в ходе которого у нас на сайте в оперативном доступе появятся видео голов и лучших моментов противостояния.

Украина -:- Франция

(начало — в 21:45)

Матч с Францией станет определяющим для национальной команды в квалификации на Мундиаль. В случае неудачи главная команда страны окажется в тяжелом положение и фактически будет вести борьбу лишь за второе место в группе D, где также выступают Казахстан, Финляндия, а также Босния и Герцеговина. "Желто-синие" до сих пор не выиграли ни одной игры в отборе, набрав 4 очка в четырех матчах. Французы, в свою очередь, после четырех поединков уверенно лидируют с 8 баллами.

Напомним, накануне матча со сборной Франции команда Украины сенсационно не сумела обыграть Казахстан, упустив победу в компенсированное время. К слову, украинцы уже отбирали очки у чемпионов мира в этом отборочном цикле, сыграв в Сен-Дени (пригород Парижа) со счетом 1:1.