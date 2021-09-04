Укр

Еще один футболист сборной Украины заговорил на родном языке (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
97
Андрей Пятов на пресс-конференции перед игрой Украина - Франция Новость обновлена 04 сентября 2021, 12:59
Андрей Пятов на пресс-конференции перед игрой Украина - Франция

Андрей Пятов приятно удивил на пресс-конференции.

Накануне матча с Францией исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вместе с голкипером команды Андреем Пятовым провели пресс-конференцию. Оба члена национальной команды общались с представителями СМИ на украинском языке, что вызвало восторг болельщиков.

Слова и. о. главного тренера и вратаря приводит УАФ.

Один из журналистов задал вопрос киперу донецкого "Шахтера", почему он перешел на украинский язык. Пятов в ответ отметил, что ему не приказывали этого делать.

"Это моя инициатива. Я так захотел. Я хочу, чтобы вся команда говорила на украинском языке, но это решение будет за каждым игроком отдельно ", — заявил голкипер "Горняков".

"Мне тоже никто не приказывал. Я сам", — добавил Петраков.

Отметим, перед матчем с Казахстаном Андрей Ярмоленко общался с прессой на украинском, а после восторга публики присоединиться к "флешмобу" решил и Александр Петраков, который пообещал проводить официальные мероприятия на украинском языке. Как видно, специалист сдержал свое слово.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру отбора на ЧМ-2022 Украина — Франция.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Политика
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Категория
От автобуса остался сгоревший остов.
Автобус на пути из Польши попал в ДТП под Житомиром и загорелся, есть погибший и пострадавшие (фото)
Дата публикации
Категория
Вслед за маслом дорожают и куриные яйца
Яйца и подсолнечное масло сильно подорожали: кто виноват и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Дарина Митченко
Поборовшая рак модель Дарина Митченко: "Беременность делает меня женственной и открытой миру"
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности