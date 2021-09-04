Еще один футболист сборной Украины заговорил на родном языке (видео)

Андрей Пятов приятно удивил на пресс-конференции.

Накануне матча с Францией исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вместе с голкипером команды Андреем Пятовым провели пресс-конференцию. Оба члена национальной команды общались с представителями СМИ на украинском языке, что вызвало восторг болельщиков.

Слова и. о. главного тренера и вратаря приводит УАФ.

Один из журналистов задал вопрос киперу донецкого "Шахтера", почему он перешел на украинский язык. Пятов в ответ отметил, что ему не приказывали этого делать.

"Это моя инициатива. Я так захотел. Я хочу, чтобы вся команда говорила на украинском языке, но это решение будет за каждым игроком отдельно ", — заявил голкипер "Горняков".

"Мне тоже никто не приказывал. Я сам", — добавил Петраков.

Отметим, перед матчем с Казахстаном Андрей Ярмоленко общался с прессой на украинском, а после восторга публики присоединиться к "флешмобу" решил и Александр Петраков, который пообещал проводить официальные мероприятия на украинском языке. Как видно, специалист сдержал свое слово.

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