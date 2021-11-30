"Там должна быть или Россия, или Украина": украинский футболист рассказал, что делать с оккупированным Донецком (видео)

Известный футболист высказался о ситуации на Донбассе.

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне футболист "Черноморца" Сергей Кравченко рассказал, что на оккупированных боевиками "ДНР" территории Донецкой области появится перспектива, только если там будет либо украинская власть, либо российская.

Об этом футболист заявил во время интервью на YouTube-канале "Пряма червона".

38-летний Кравченко, который является уроженцем Донецка, напомнил, что этот город был невероятным до войны, а на "Донбасс-Арене" уже планировали провести финал футбольного еврокубка. Говоря о родственниках, которые остались по ту сторону линии разграничения, Сергей отметил, что перспектив на оккупированной боевиками территории нет, но они могут появиться, если туда придет или украинская, или российская власть.

"Как родственники? Живут и живут. Нет никакой перспективы. Я не могу сказать, что они за Россию, за Украину или за кого-то. Ясно, что они смотрят российские каналы. Мы это особенно не обсуждаем, потому что это бессмысленно. Но, я думаю, все понимают, чтобы там была какая-то перспектива, там должна быть или Россия, или Украина. "ДНР" — это что?", — заявил Кравченко.

Дивитись с 1:01:01:

Ранее Кравченко заявил, что "Днепру" в своем время не дали выиграть чемпионат Украины по футболу.