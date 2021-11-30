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"Там має бути чи Росія, чи Україна": український футболіст розповів, що робити з окупованим Донецьком (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Кравченко Новина оновлена 30 листопада 2021, 14:30
Сергій Кравченко

Відомий футболіст висловився про ситуацію на Донеччині.

Колишній півзахисник збірної України, а нині футболіст "Чорноморця" Сергій Кравченко розповів, що на окупованій бойовиками "ДНР" території Донецької області з’явиться перспектива, лише якщо там буде або українська влада, або російська.

Про це футболіст заявив під час інтерв’ю на YouTube-каналі "Пряма червона".

38-річний Кравченко, який є уродженцем Донецька, нагадав, що це місто було неймовірним до війни, а на "Донбас-Арені" вже планували провести фінал футбольного єврокубку. Говорячи про родичів, які залишилися по той бік лінії розмежування, Сергій зазначив, що перспектив на окупованій бойовиками території немає, але вони можуть з’явитися, якщо туди прийде українська чи російська влада.

"Як родичі? Живуть і живуть. Немає жодної перспективи. Я не можу сказати, що вони за Росію, за Україну чи за когось. Зрозуміло, що вони дивляться російські канали. Ми це особливо не обговорюємо, бо це безглуздо. Але я думаю, всі розуміють, щоб там була якась перспектива, там має бути чи Росія, чи Україна. "ДНР" — це що?", — заявив Кравченко.

Смотреть с 1:01:01.

Раніше Кравченко заявив, що "Дніпру" свого часу не дали виграти чемпіонат України з футболу.

Теги:
#Футбол #ФК Чорноморець #Сергій Кравченко
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